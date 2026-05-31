همزمان با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و با هدف کاهش مصارف غیرضروری، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در ادارات و مراکز آموزشی شهر آبعلی وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح در راستای اجرای دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران و در چارچوب برنامه‌های قرارگاه فرهنگی شرکت آغاز شده است. در گام نخست، ۵۰ عدد پرلاتورکاهنده مصرف در ادارات و مراکز آموزشی شهر آبعلی نصب شد.

این تجهیزات با کاهش و تنظیم دبی خروجی آب، ضمن حفظ کارایی و میزان خروجی مصرفی، نقش مؤثری در بهینه‌سازی مصرف، کاهش هدررفت و کنترل مصارف غیرضروری ایفا می‌کنند و از جمله راهکار‌های فنی مؤثر در مدیریت مصرف آب به شمار می‌روند.

قربان‌زاده مدیر امور آبفای آبعلی در این خصوص گفت: نصب تجهیزات کاهنده مصرف، راهکاری فنی، کم‌هزینه و سریع‌الاجرا برای مدیریت مصرف آب است که بدون ایجاد اختلال در خدمات، می‌تواند مصرف را در اماکن پرتردد کنترل کرده و به اصلاح الگوی مصرف کمک کند.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کاهش مصرف، می‌تواند در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب نیز نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین از شهروندان خواست بمنظور مدیریت مصرف آب و همچنین به تبع آن کاهش هزینه‌های آب بهای مصرفی، ضمن تماس با شماره تلفن ۱۲۲ نسبت به درخواست خرید و نصب این ادوات کاهنده بصورت رایگان در منازل خود اقدام نمایند.