دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در خراسان جنوبی، از اجرای ۷۰ عنوان برنامه ویژه عید سعید غدیرخم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر گفت: این بنیاد در استان در دهه امامت و ولایت از قربان تا غدیر و مباهله برنامههای مختلفی را اجرا میکند.
حاجی زاده، دیدار مردمی با نماینده ولی فقیه در استان در روز عید غدیر و همچنین در شهرستانها در دفاتر ائمه جمعه، اجرای طرح سراسری احسان و اطعام علوی، برنامه های فرهنگی، ادبی، ورزشی، راهپیمایی خانوادگی، مسابقات نهج البلاغه و خطبه غدیر، مسابقات فرهنگی کتابخوانی و نشستهای معرفتی را از جمله برنامههای این بنیاد عنوان کرد.
وی گفت: برگزاری جشنهای ویژه عید غدیر در روستاهای سید نشین استان از جمله روستاهای شواکند، چنشت و سیدان، مراسم ویژه در مصلی المهدی بیرجند با عنوان به یاد امام از شاخصترین برنامههای روز عید غدیر در خراسان جنوبی است.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر همچنین از قرائت دعای ندبه ساعت پنج صبح در محل شهدای گمنام بیرجند و همچنین در تمامی شهرستانهای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: برپایی کاروانهای شادی در تمامی شهرستانهای استان برگزار میشود و جشن های خانگی و خانوادگی نیز برنامه ریزی شده است.
حاجی زاده همچنین از برگزاری مراسم ویژه روز مباهله همزمان با بیست و پنج ذی الحجه در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: به این مناسبت برنامهها و اجتماعات مختلفی در سطح شهرستانها و مرکز استان برگزار خواهد شد.