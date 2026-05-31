در طرح دانشگاه بنیان پروش گوسفندان هِمو، دام‌ها با استفاده از تزریق ژن، فرآیند دوقلو زایی را ایجاد می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گفت:

مجتبی یوسفی راد افزود: برای اجرای این طرح پژوهشی که با تصویب شورای اقتصادِدانش بنیانِ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قرار گرفته، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه نیز گفت: این طرح اقتصادی، افزون بر تضمین امنیت غذایی، براساس بهره وری واحد‌های دامی و میزان جیره‌ی غذایی بنا نهاده شده است.

پژمان مرادی افزود: دام‌ها پس از دریافت ژن دوقلوزایی، توان ۵۰ درصدی پیدا می‌کنند، در صورت ادامه‌ی فرایند چند قلو زایی، ارزش افزوده‌ی بالایی خواهد داشت.

ابوالفضل یاری معاون توسعه دانشگاه آزاد نیز گفت: گوسفندانی که به هِمو و هِترو، تغییر می‌کنند، نرخ تک فروشی بدون وزن کشی دارند و دو برابر گوسفندان عادی ارزش دارند.