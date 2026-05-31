پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بازگشت سه سکوی فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی به مدار تولید پس از جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تورج دهقانی با اشاره به روند بازیابی ظرفیت تولید و فرآورش گاز در میدان مشترک پارس جنوبی پس از جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: بازیابی ظرفیت تولید و فرآورش گاز غنی در این میدان مشترک با اتکا به توان فنی متخصصان صنعت نفت، مدیریت یکپارچه تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، روند مطلوبی دارد، بهطوری که تاکنون سه سکوی فراساحلی پارس جنوبی به مدار تولید بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی تأسیسات پالایشی پارس جنوبی، بخشی از ظرفیت دریافت و فرآورش گاز در نوار ساحلی استان بوشهر با محدودیت روبهرو شد، افزود: در پی این شرایط، تعدادی از سکوهای فراساحلی متناظر با پالایشگاههای آسیبدیده، با وجود آمادگی کامل عملیاتی و بدون آنکه آسیبی به تأسیسات دریایی آنها وارد شده باشد، ناچار به توقف تولید شدند؛ زیرا امکان دریافت و فرآورش گاز تولیدی در بخش خشکی فراهم نبود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: با اجرای برنامههای فنی و عملیاتی در بخش پاییندست و استفاده حداکثری از ظرفیت پالایشگاههای فعال، زمینه دریافت و فرآورش بخشی از گاز تولیدی این سکوها فراهم شد و در نتیجه تاکنون سه سکوی فراساحلی بار دیگر وارد مدار تولید شدهاند.
دهقانی تصریح کرد: گاز غنی استحصالی از این سکوها با هماهنگی بخش پاییندست به دیگر پالایشگاههای گازی منطقه منتقل میشود تا ضمن بهرهبرداری بهینه از ظرفیت تولید میدان مشترک پارس جنوبی، در تأمین پایدار خوراک پالایشگاهی و پشتیبانی از مدیریت شبکه گاز کشور ایفای نقش کند.
وی بازگشت سکوها به مدار تولید را جلوهای از انعطافپذیری عملیاتی، توان فنی و هماهنگی مؤثر میان بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشور دانست و بیان کرد: برنامه بازگرداندن حداکثری ظرفیت تولید و فرآورش گاز در پارس جنوبی با جدیت در حال پیگیری است و روند احیای تولید مطابق برنامه ادامه خواهد داشت.
دهقانی همچنین با اشاره به روند پرشتاب بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده گفت: فعالیتهای بازسازی در پالایشگاه فاز ۱۴ با همه توان ادامه دارد و کار آواربرداری در پالایشگاههای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم نیز بیوقفه دنبال میشود.
وی یادآور شد: شرکت نفت و گاز پارس همسو با مسئولیت خطیر خود در عرصه تأمین بیش از ۷۰درصد گاز کشور، همه تلاش و تخصص خود را در مسیر احیای تولید گاز و بازسازی هرچه سریعتر پالایشگاههای آسیبدیده به کار بسته است.