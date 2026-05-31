دکتر حجت امانی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه، در پی برگزاری میزگردی تخصصی از سوی رادیو هنر هند با حضور جمعی از منتقدان و پژوهشگران بین‌المللی هنر، موفق به دریافت دیپلم افتخار این مجموعه فرهنگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حجت امانی، هنرمند برجسته ایرانی که آثار متعددی از او در نمایشگاه‌ها و مجموعه‌های هنری جهان به نمایش درآمده و نگهداری می‌شود، در میزگردی تخصصی که از سوی رادیو هنر هند برگزار شد، دیپلم افتخار این رسانه هنری را دریافت کرد.

در این نشست، ژانت رادی، گالری‌دار و پژوهشگر هنر از لندن، مراد ممتاز، هنرمند و منتقد هنری از پاکستان و ریتکا کوچلر، نویسنده و منتقد هنری از هند، به بررسی ابعاد مختلف آثار امانی، نسبت آن با سنت نگارگری و جایگاه هنر اسلامی در آفرینش‌های هنری او پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این میزگرد، توجه به مفاهیم معنوی، ساحت‌های درونی انسان و مسئله تکامل روح بشری را از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار این هنرمند ایرانی برشمردند و آن را از وجوه متمایزکننده آثار وی در عرصه هنر معاصر دانستند.

گفتنی است دکتر حجت امانی پیش از این نیز مورد توجه مراکز و محافل معتبر هنری جهان قرار گرفته بود؛ از جمله دانشگاه گوته فرانکفورت که کتابی درباره مجموعه آثار «فرشتگان» او منتشر کرده است. همچنین آثار این هنرمند از سوی منتقدان شناخته‌شده‌ای همچون ادوارد لوسی اسمیت و دومینیک تینو مورد بررسی و تحسین قرار گرفته و در موزه‌ها و مجموعه‌های مهم هنری جهان نگهداری می‌شود.