مدیر جهاد کشاورزی دزفول از پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: مطالبات گندم‌کاران شهرستان دزفول حدود ۳،۲ همت است. به گفته معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات گیاهی، قرار است تا ۵۰ درصد از این مطالبات واریز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به آخرین وضعیت برداشت و خرید گندم در دزفول اظهار کرد: سطح برداشت گندم در دزفول ۲۴ هزار و ۱۰۰ هکتار آبی و ۱۳ هزار ۲۶۸ هکتار دیم است. ۸۸ هکتار باقی مانده است. ۸ کمباین در حال برداشت گندم آبی و ۴۵ کمباین درحال برداشت گندم دیم است. کل میزان خرید ۷۵ هزار و ۵۹۰ تن بوده که همچنان درحال برداشت هستیم.

وی افزود: امیدواریم با توجه به وضعیت بارندگی و شرایط مناسب آب و هوایی، امسال خرید بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم. البته خسارت‌هایی که بر اثر تگرگ، باد و طوفان به مزارع وارد شد، مقداری بر میزان برداشت اثر گذاشت، اما علی‌رغم این خسارت‌ها، وضعیت برداشت نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت: مطالبات گندم‌کاران شهرستان دزفول حدود ۳،۲ همت است. به گفته معاون وزیر در امور تولیدات گیاهی، قرار است تا ۵۰ درصد از این مطالبات واریز شود. اگر این اتفاق محقق شود، انگیزه خوبی برای کشاورزان ایجاد خواهد کرد تا مابقی محصول برداشت شده خود را به مراکز خرید رسمی و دولتی تحویل دهند.

قمرزاده تأکید کرد: کشاورزان حتماً گندم خود را به مراکز رسمی دولتی تحویل دهند و نگران پرداخت‌ها نباشند. ۵۰ درصد مطالبات به زودی واریز می‌شود و مابقی نیز بر اساس قول‌های داده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین، پرداخت خواهد شد.

وی افزود: برای اینکه کشاورزان از خدمات دولتی از جمله تسهیلات، بهره‌مند شوند، حتماً میزان خرید خود را در سامانه ثبت کنند و اگر این میزان ثبت نشود، برای کشاورزان مشکل ایجاد می‌شود. برای اینکه میزان گندم در سامانه ثبت شود، کشاورزان باید گندم‌های خود را به مراکز خرید دولتی مستقر در شهرستان تحویل دهند.

هشدار نسبت به آتش زدن کاه و کلش

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با هشدار نسبت به آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت، گفت: آتش زدن بقایای گیاهی هم از لحاظ زیست‌محیطی و هم از لحاظ اقتصادی به ضرر کشاورزان و جامعه است. خواهش می‌کنم کشاورزان مابقی کاه و کلش را نیز برداشت کنند، زیرا با قیمت مناسبی خریداری می‌شود و بقیه را با روش خاک‌ورزی حفاظتی، برای کشت بعدی آماده کنند و جدا از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند.

وضعیت برداشت کلزا و چغندر قند

قمرزاده به وضعیت برداشت کلزا در دزفول اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت کلزای آبی ۷۳۴۶ هکتار و کلزای دیم ۲۰۲۳ هکتار بوده است. از این میزان، تاکنون ۱۵ هزار و ۴۸۳ تن کلزا خریداری شده است.

وی در خصوص چغندرقند اظهار کرد: کشاورزان دزفول با ۱۳ مرکز خرید قند در خوزستان و سایر استان‌ها قرارداد دارند. از ۵۷۲۲ هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در دزفول، حدود ۳۵۶۰ هکتار برداشت شده که معادل ۶۲ درصد سطح زیر کشت است. امیدواریم این برداشت سریع‌تر جمع‌بندی شود. خوشبختانه عملکرد‌ها و عیار چغندرقند امسال مناسب بوده است.