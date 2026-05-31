نایبرئیس اتاق ایران گفت: از تفویض اختیارات ویژه رئیسجمهور به استانداران برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی استقبال میکنیم، اثربخشی این سیاستها در گرو اصلاح رویههای ارزی و بانکی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای حسین پیرموذن با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر هم افزایی و عزم ملی برای جلوگیری از آسیب به بخش تولید و صنعت و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، افزود: اختیارات ویژهای به استانداران تفویض شده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و استفاده از سازوکارهایی همچون کانالهای سبز، روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی تسهیل شده و موانع موجود برطرف شود.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه موفقیت سیاستهای حمایتی در حوزه تولید نیازمند تأمین بهموقع نقدینگی و ارز است، ادامه داد: در شرایطی که میان نرخ ارز در تالار سوم و قیمت تمامشده کالاها فاصله قابلتوجهی وجود دارد، توان رقابتی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با چالش مواجه میشود و این موضوع میتواند بر روند تولید و تجارت اثرگذار باشد.
پیرموذن با اشاره به اینکه آزادسازی منشأ ارز خارجی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی است، افزود: محدودیتهای موجود در نظام بانکی و برخی رویههای اجرایی، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی را دشوار کرده و فرآیند تأمین ارز را با پیچیدگیهایی همراه ساخته است.
وی تسهیل استفاده از ظرفیت استانها و مناطق آزاد را برای بهره گیری از منشا ارز خارجی برای تأمین کمبودهای موجود، واردات ماشینآلات موردنیاز خطوط تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی تاثیرگذار دانست.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: تخصیص سهمیههای ارزی ویژه و فراهم کردن امکان ثبت سفارش خارج از سازوکارهای سنتی نظام بانکی، بهویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات تولیدی، فولاد و محصولات پتروشیمی، میتواند به پایداری تولید، رفع نیازهای بخش صنعت و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.