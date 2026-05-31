به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان گفت:: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در بازرسی میدانی در مرکز شهر فریدن تخلف سه واحد صنفی نانوایی را مشاهده کرد.

براتعلی صالحی افزود: تخلفات گرانفروشی و کم فروشی و رعایت نکردن ساعت کار و تعطیلی غیر مجاز این نانوایان متخلف محرز و در راستای اصلاح بازار محل‌های متخلف با نصب پارچه نوشته معرفی و مهر و موم شدند

به گفته صالحی، پرونده متصدیان متخلف برای اعمال تعزیر جزای نقدی دو برابر میزان گرانفروشی در حال رسیدگی در تعزیرات حکومتی فریدن است.