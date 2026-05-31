پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: تاکنون تنها از ۲۵ درصد ظرفیت نیروی واکنش سریع هلال احمر استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر بر آمادگی کامل هلالاحمر برای پاسخگویی به بحرانها و حوادث مختلف تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هلالاحمر بیش از آنکه یک مجموعه صرف امدادی باشد، نهادی اجتماعی و خدمترسان در حوزه امور عامالمنفعه است، تصریح کرد: مأموریتها و وظایف جمعیت هلالاحمر که در اسناد بالادستی و برنامههای این مجموعه تعریف شده، مبتنی بر ارزشهای انسانی، اخلاقی و آموزههای دینی است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به رویکرد این نهاد در مدیریت بحران افزود: هلالاحمر همواره سختترین و پیچیدهترین سناریوهای بحران را مبنای برنامهریزی و آمادگی عملیاتی خود قرار میدهد تا در شرایط اضطراری بتواند خدمات مؤثر و بهموقع ارائه کند.
کولیوند ادامه داد: ۱۱۰ هزار نفر در قالب تیمهای واکنش سریع هلالاحمر در سراسر کشور سازماندهی شدهاند که از تخصصهای متنوع در حوزه امداد و نجات برخوردار هستند و تاکنون تنها از حدود ۲۵ درصد این ظرفیت در مأموریتها استفاده شده است.
وی با اشاره به توانمندیهای تخصصی نیروهای امدادی کشور گفت: امدادگران هلالاحمر در شرایط بسیار دشوار و پرخطر، با تکیه بر دانش، مهارت و روحیه ایثارگری، عملیاتهای امداد و نجات را اجرا میکنند و در بسیاری از حوادث موفق شدهاند جان مصدومان و گرفتارشدگان را نجات دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین بر ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای تجهیزات امدادی و تقویت همکاری میان دستگاههای مختلف کشور برای افزایش آمادگی در برابر بحرانها تأکید و تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت جوانان، داوطلبان و نیروهای متخصص، یکی از مهمترین سرمایههای هلالاحمر در مسیر خدمترسانی به مردم است.
کولیوند با قدردانی از همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف در مدیریت حوادث و بحرانها، بر ادامه تقویت آمادگیهای عملیات توسعه خدمات بشردوستانه در سراسر کشور تأکید کرد.