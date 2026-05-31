فرماندار نور از آغاز رزمایش مشترک یک‌هفته‌ای با مشارکت سپاه، بسیج و ستاد تنظیم بازار برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدهادی رجایی فرماندار نور در مراسم آغاز رزمایش مبارزه با گران‌فروشی و احتکار که با هدف ثبات‌بخشی به بازار برگزار شد، گفت: این رزمایش با همکاری مشترک ستاد تنظیم بازار، مجموعه بسیج و سپاه شهرستان و به مناسبت عید سعید غدیر خم، با رمز مقدس «یا علی» در سطح شهرستان نور آغاز شده است.

وی افزود: این رزمایش از دهم خردادماه (امروز) به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و در طول این مدت، گروه‌های بازرسی وظیفه دارند روند عرضه، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌ها را به‌صورت مستمر رصد کرده و با هرگونه احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی بدون اغماض برخورد کنند.

فرماندار نور با تأکید بر لزوم همراهیِ اصنافِ منصف با تیم‌های نظارتی تصریح کرد: هدف نهایی ما ایجاد آرامش ذهنی برای شهروندان و افزایش سطح رفاه عمومی از طریق کوتاه کردن دست سودجویان از سفره‌ی مردم است.

رجایی در پایان ضمن درخواست از شهروندان برای مشارکت در این نظارتِ همگانی، گفت: مردم عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و فرمانداری نور نیز آمادگی کامل دارد تا گزارش‌های مردمی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و با متخلفان طبق ضوابط وزارت کشور و استانداری برخورد قانونی کند.