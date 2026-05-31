معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان بر ظرفیتهایی مانند برگزاری دورههای کاملاً الکترونیکی و طراحی و اجرای دورههای مشترک با دانشگاههای کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعهیافته تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛دکتر قنبریباغستان در بازدید از مرکز همکاریهای بینالملل دانشگاه تربیت مدرس، با رئیس این دانشگاه درباره توسعه آموزش بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین آموزش عالی دیدار و گفتوگو کردند.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج، در جریان این بازدید، نشستی با حضور دکتر حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد و طرفین درباره راهکارهای تقویت بازاریابی بینالمللی، نقش دانشگاههای بزرگ در هدایت جریان جذب دانشجویان خارجی، توسعه آموزش فرامرزی و ضرورت همگامی با تحولات فناورانه در آموزش عالی جهانی تبادل نظر کردند.
در این نشست همچنین بر ظرفیتهایی مانند برگزاری دورههای کاملاً الکترونیکی و طراحی و اجرای دورههای مشترک با دانشگاههای کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعهیافته تأکید شد.