مدیرکل محیط زیست لرستان از دستگیری سه گروه متخلف زیست محیطی و کشف یک قبضه اسلحه جنگی کلاشنیکف و ادوات صید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان الیگودرز یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی به همراه تعدادی تور ماهیگیری و چند قطعه ماهی ،شهرستان چگنی یک گروه متخلف زیست محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف و در شهرستان کوهدشت یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی،تور ماهیگیری و سایر ادوات صیادی کشف و ضبط کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: پرونده متخلفان زیست محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان ارسال شده است .