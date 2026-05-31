به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت:نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان الیگودرز یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی به همراه تعدادی تور ماهیگیری و چند قطعه ماهی ،شهرستان چگنی یک گروه متخلف زیست محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف و در شهرستان کوهدشت یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی،تور ماهیگیری و سایر ادوات صیادی کشف و ضبط کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: پرونده متخلفان زیست محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان ارسال شده است .