رئیس اداره محیط زیست بافق: وزارت کشور تلاش می‌کند سهمی از این عوارض به محیط زیست تعلق گیرد، اما تاکنون هزینه‌ای در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و امیدواریم در آینده این روند اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباسیان در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان افزود: کوه بافق در مقایسه با پارک ملی اردکان، از نظر تنوع جانوری اصلاً قابل مقایسه نیست و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که باید به عنوان پارک ملی، مطرح شود.

وی با اشاره به فرآیند‌های اداری و استعلامات مورد نیاز، خاطرنشان کرد: اگر استعلام‌ها زودتر دریافت شود، جلسات شورای عالی سازمان تا پایان سال تشکیل شده و احتمال تحقق این اتفاق وجود دارد.

رئیس اداره محیط زیست بافق، از حرکت به سمت هوشمندسازی منطقه خبر داد و گفت: ۱۵ نقطه از منطقه و گلوگاه‌های آن شناسایی شده‌اند و طرح مربوطه توسط کمیته‌های فنی استان تأیید و در برنامه شورا گنجانده شده است.

عباسیان درباره تامین ملی اعلام کرد: صندوق ملی اعلام آمادگی کرده است؛ همچنین فرمانداری و بخش معادن نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند.

او تأکید کرد: تمرکز اصلی ما بر جنبه فنی موضوع است تا اطمینان حاصل کنیم که طرح‌ها با کیفیت و کارایی لازم اجرا شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات نظارتی، در زمینه محیط زیست و مبارزه با تخلفات نیز خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته حدود ۱۲ پرونده تخلف شکار داشتیم که منجر به دستگیری حدود ۱۵ نفر و کشف پنج سلاح غیرمجاز شد.

عباسیان افزود: این موضوع ادامه دارد و ما در حال حاضر در مسیر مبارزه با تخلفات محیط زیستی گام برمی‌داریم.