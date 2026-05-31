فعالان مدنی حامی حقوق مردم و جنبش آزادی بحرین در انگلیس، تشدید سرکوب شیعیان و دموکراسی‌خواهان، بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی و سلب تابعیت آنان را در بحرین محکوم کرده و مسئولیت جامعه بین‌المللی در برابر این موج سرکوب را یادآور شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جنبش آزادی بحرین با انتقاد از سرکوب مجامع بین المللی و دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال سرکوب شدید مذهبی در بحرین اعلام کرد فقط در کمتر از سه ماه اخیر بیش از چهارصد نفر از شیعیان و فعالان مدنی به زندان‌های رژیم آل خلیفه فرستاده شدند و صد‌ها نفر نیز در حملات نظامیان این رژیم مصدوم شدند.

سعید شهابی سیاستمدار سلب تابعیت شده بحرینی می‌گوید: در کشور ما بحرین خانواده دیکتاتوری داریم که دهه هاست در آنجا حاکمند و با حمایت غرب به ویژه آمریکا و بریتانیا به ظلم، سرکوبگری، بی رحمی و موارد گسترده نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند.

فعالان مدنی، سلب تابعیت افراد را یکی از موارد سرکوب دموکراسی خواهان در بحرین اعلام کردند.

به گزارش جنبش آزادی بحرین، فقط در کمتر از سه ماه اخیر ۶۹ بحرینی از جمله هفت کودک شیرخوار سلب تابعیت شده‌اند و به جمع صد‌ها نفری پیوستند که رژیم آل خلیفه تابعیت آنان را سلب کرده است اما همچنان از حمایت قاطع غرب به ویژه آمریکا و انگلیس برخوردار است.

جوزی ثام فعال حقوق بشر در انگلیس در این باره می‌گوید: فکر می‌کنم علل مختلفی دارد این حمایت‌ها، اما در صدر آن موقعیت راهبردی بحرین به علت نزدیکی به تنگه هرمز است که بخش عمده نفت و گاز و دیگر اقلام مورد نیاز غرب از آنجا گذر می‌کند و به همین علت پایگاه نظامی مهم آمریکا و بریتانیا در بحرین است.

فعالان مدنی حامی حقوق مردم بحرین در انگلیس بار‌ها با برگزاری نشست‌هایی از مجامع بین المللی و کشور‌های اروپایی خواستند به جای سکوت و چشم پوشی از سرکوب شدید مذهبی و شکنجه آزادی خواهان و عدالت طلبان به تعهدات و مسئولیت انسانی خود عمل کنند.

اندرو مکین تاش فعال حقوق بشر در انگلیس می‌گوید: ما خیلی تلاش کردیم حداقل‌های حقوق بشری در جامعه بحرین برقرار شود اما حمایت حکومت‌های غربی از رژیم آل خلیفه مانع بزرگی در این راه است در حالی که اگر در بحرین کسی خواستار برقراری دموکراسی بشود بازداشت و زندانی و گاهی شکنجه و کشته می‌شود.

فعالان مدنی در انگلیس می‌گویند: بحرین نمونه‌ای از تناقض آشکار میان ادعا‌های حقوق بشری غرب و عملکرد سیاسی آنهاست.