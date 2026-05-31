مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده خرس قهوهای در منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی فیروزکوه خبر داد و این رخداد را نشانهای از پویایی و سلامت اکولوژیک زیستگاههای طبیعی منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی فیروزکوه در جریان پایشهای میدانی موفق به مشاهده و ثبت تصاویر یک قلاده خرس قهوهای شدند و تصاویر به دست آمده، حضور این گونه ارزشمند را در ارتفاعات فیروزکوه تأیید میکند.
وی با اشاره به اهمیت حفاظتی خرس قهوهای افزود: این گونه از شاخصترین و ارزشمندترین گونههای حیات وحش کشور به شمار میرود و حضور آن بیانگر وجود شرایط مناسب زیستی، امنیت نسبی زیستگاه و غنای اکولوژیک منطقه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: مشاهده خرس قهوهای در زیستگاههای طبیعی فیروزکوه نشان دهنده پایداری و سلامت محیط زیست این منطقه و نتیجه اقدامات حفاظتی و نظارتی مستمر در سالهای اخیر است.
عباس نژاد بر ضرورت مشارکت جوامع محلی و گردشگران در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و بیان داشت: حفظ زیستگاههای طبیعی و پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای گونههای جانوری، نقش مهمی در تداوم حیات این سرمایههای ارزشمند طبیعی دارد.