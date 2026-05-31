پخش زنده
امروز: -
فاز نخست درمانگاه شبانهروزی و توانبخشی «نیکان» با هدف تکریم جامعه ایثارگری و ارتقاء سطح خدمات تخصصی پزشکی در همدان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در این مراسم با قدردانی از بانیان و دستاندرکاران راهاندازی این مجموعه، جایگاه جامعه ایثارگری را در اقتدار و امنیت امروز ایران اسلامی بیبدیل دانست.
حمید ملانوری شمسی افزود: ایجاد چنین مراکز تخصصی مجهز به تکنولوژی روز، گامی عملی برای کاهش درد و رنج جانبازان و بیماران است که باید با جدیت تا تکمیل فازهای بعدی ادامه یابد.
مدیر عامل موسسه ایثار کشور نیز گفت: مراکز توانبخشی، درمانی و ورزشی ویژه جانبازان در سراسر کشور فعال هستند و توسعه این مراکز از برنامههای مهم در دستور کار مؤسسه ایثار کشور است.
موسی برموده با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات ویژه و همراه با تکریم به جامعه ایثارگری افزود: توسعه زیرساختهای درمانی و توانبخشی، از جمله مناسبسازی فضاها و تقویت خدماتی مانند هیدروتراپی، از نیازهای مهم جانبازان است و باید با جدیت دنبال شود.
در این مراسم، جزئیات خدمات فاز نخست درمانگاه شامل اورژانس، داروخانه، دندانپزشکی، کلینیکهای تخصصی قلب، ارتوپدی و بخش جامع توانبخشی (فیزیوتراپی، آبدرمانی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی) تشریح شد.
همچنین تأکید شد که با تلاشهای صورتگرفته، در هفتههای آینده فاز دوم شامل بخشهای تصویربرداری، سونوگرافی و نورولوژی بهصورت شبانهروزی فعال خواهد شد و فاز سوم نیز با هدف ارائه خدمات فوقتخصصی در دستور کار قرار دارد.