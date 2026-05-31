شبکه یک سیما درآستانه فرارسیدن رحلت امام خمینی (ره)، فصل پنجم برنامه تلویزیونی «جماران» را با رویکردی تازه به بازخوانی سیره و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که با تهیه‌کنندگی و کارگردانی حجت‌الله عدالت‌پناه و اجرای طرح مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) تولید شده است، به مدت ۱۰ روز از ۹ خردادماه هر روز ساعت ۱۷:۱۰ پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تکرار آن را روز بعد ساعت ۸:۳۰ صبح تماشا کنند.

این مجموعه مستند-گفتگومحور که تهیه آن در گروه معارف اسلامی شبکه یک سیما صورت گرفته است، تلاش دارد تا با نگاهی عمیق‌تر و از زاویه‌ای جدید، ابعاد مختلف شخصیتی، فکری و عملی امام خمینی (ره) را برای مخاطبان روشن سازد.

فصل پنجم «جماران» به موضوعات مهمی خواهد پرداخت که در شناخت بهتر اندیشه‌های راهبردی و سیره عملی ایشان تاثیرگذار است.