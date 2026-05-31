پخش زنده
امروز: -
نخستین نشست شورای راهبردی قرارگاه ایمنی، تابآوری و پدافند غیرعامل شهر تهران با حضور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین نشست شورای راهبردی قرارگاه ایمنی، تابآوری و پدافند غیرعامل شهر تهران با حضور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد و در این نشست، چارچوبهای اجرایی، مأموریتها، ساختار سازمانی و برنامههای عملیاتی این قرارگاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
علی نصیری در این جلسه با اشاره به ضرورت ارتقاء آمادگی و تابآوری شهری در برابر مخاطرات متعارف و نامتعارف، بر نقش محوری مشارکت مردمی، توسعه آموزشهای عمومی و تقویت ظرفیتهای محلی در حوزه مدیریت بحران، ایمنی و پدافند غیرعامل تأکید کرد.
در این نشست، برنامههای پیشبینی شده برای توسعه پویش «شهر آماده»، گسترش شبکه داوطلبان واکنش اضطراری محلات (دوام)، افزایش آموزشهای همگانی و تقویت زیرساختهای امدادی و عملیاتی شهروندان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، مراکز محلی و گروههای مردمی در راستای افزایش آمادگی اجتماعی و ارتقاء فرهنگ ایمنی و تابآوری تأکید شد.
اعضای شورا ضمن بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی قرارگاه، درباره ساختار پیشنهادی، نحوه تشکیل کمیتههای تخصصی، سازوکار هماهنگی بینبخشی و برنامههای عملیاتی آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
قرارگاه ایمنی، تابآوری و پدافند غیرعامل شهر تهران به عنوان یکی از بخشهای ذیل قرارگاه «ایران پیروز» شهرداری تهران تشکیل شده است. این قرارگاه با مأموریت ارتقاء ایمنی شهری، افزایش تابآوری اجتماعی، توسعه آموزشهای عمومی، تقویت مشارکتهای مردمی و گسترش آمادگی در برابر بحرانها و تهدیدات، فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اساس ساختار پیشبینی شده، این قرارگاه با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای تخصصی، سازمانهای امدادی، نهادهای خدماترسان و شبکههای مردمی، برنامههای خود را در حوزه آموزش، سازماندهی داوطلبان، ارتقاء آمادگی محلات، توسعه تجهیزات امدادی و اجرای تمرینها و مانورهای تخصصی دنبال خواهد کرد.