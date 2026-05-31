دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: در شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی، نمایشگاه دائمی اتاق بازرگانی اهواز برای نخستینبار میزبان یک هیات تجاری خارجی از کشور عراق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه کشور، نمایشگاه دائمی اتاق اهواز با هدف عرضه و معرفی توانمندیهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان، برای نخستینبار بهصورت رسمی به روی هیات تجاری استان ذیقار عراق گشوده شد.
وی افزود: این هیات تجاری که به ریاست رئیس اتاق بازرگانی استان ذیقار عراق به خوزستان سفر کرده است، روز گذشته از بخشی از شهرکهای صنعتی اهواز بازدید و امروز نیز از نمایشگاه دائمی اتاق اهواز دیدن کرد.
عموری ادامه داد: اعضای این هیات در حوزههای صنعتی، کشاورزی، پزشکی، تجارت و لجستیک فعالیت دارند و حضور آنها فرصت مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی و ایجاد پیوندهای جدید تجاری میان فعالان دو طرف فراهم میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برنامهریزی نشستهای تخصصی میان فعالان اقتصادی دو کشور تصریح کرد: در جریان این سفر، نشستهای مشترک تجاری (B۲B) میان اعضای هیات عراقی و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی استان شامل صنعت، کشاورزی، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این هیات در ادامه برنامههای خود، در نشستهای هماندیشی با مدیران دستگاههای اقتصادی استان از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، گمرک، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان شرکت خواهد کرد.
عموری با اشاره به پیشینه این همکاریها گفت: سفر این هیات در راستای توافقات صورتگرفته در جریان اعزام هیات سیاسی و تجاری خوزستان به استان ذیقار عراق در ابتدای اردیبهشتماه سال جاری و به ریاست استاندار خوزستان انجام شده و نشاندهنده تداوم و تعمیق روابط اقتصادی میان دو استان است.
وی تاکید کرد: توسعه تعاملات اقتصادی با کشور عراق بهویژه استانهای همجوار، از اولویتهای اصلی اتاق بازرگانی اهواز است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش موثری در افزایش مبادلات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک ایفا کند.