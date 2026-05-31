

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون با حضور محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون، سعید سرخه سرپرست دبیرکلی، امید سعیدی نایب‌رئیس اول، علیرضا زندی، سعید علی‌آبادی و بهزاد امیری اعضای هیئت‌رئیسه، مجید کیانی عضو هیئت رئیسه (بصورت وبیناری)، عبدالحمید حسین‌پور مشاور رئیس فدراسیون، احسان سلگی سرپرست کمیته فرهنگی، حوریه نیک‌دست مسئول روابط بین‌الملل، فیروزه کوهگرد خزانه‌دار فدراسیون، علی توفیق رئیس انجمن بسکتبال ناشنوایان به همراه محمدرضا آقاکوچکی دبیر انجمن و عبدالحامد اردستانی رئیس انجمن فوتسال ناشنوایان در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه، اعضای هیئت‌رئیسه با برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه در تاریخ ۲۸ تیرماه در سالن استاد فارسی کمیته ملی المپیک، که از سوی وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است، موافقت کردند.

در ادامه سعید سرخه گزارشی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات اعضای کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران برای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه که در محل فدراسیون برگزار شد ارائه داد، که به تأیید اعضای هیئت‌رئیسه رسید.

همچنین در این جلسه اعضای هیئت رئیسه درخصوص نحوه اعزام تیم‌های ملی فوتسال و بسکتبال سه نفره ناشنوایان به مسابقات برون مرزی بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان جلسه، مسجدی عنوان کرد: تمام تصمیمات هیأت‌رئیسه با هدف حفظ جایگاه قهرمانی ورزش ناشنوایان، حمایت از ورزشکاران و مدیریت بهینه منابع فدراسیون اتخاذ می‌شود و امیدواریم با همدلی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر موفقیت‌های آینده را هموار کنیم.