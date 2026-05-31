مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به شرایط به وجود آمده در کشور در زمینه اختلالات اینترنت، از تمدید زمان ترافیک خریداری شده مشترکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: به دلیل قطعی یا اختلالات اخیر اینترنت به دلیل شرایط جنگی، زمان حجم خریداری شده اینترنت مشترکان تمدید می‌شود.

محمد باقری زاد افزود: لازم است مشترکان با مراجعه به سامانه www.cra.ir (قسمت سامانه ۱۹۵) شکایت خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، زمان استفاده از اینترنت آنها تمدید شود.