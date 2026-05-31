در گرامیداشت دهه امامت و ولایت؛ از ایثار و استقامت خانواده شهیدان سیدمحی الدین ساداتی و سیدمحی الدین ولایی در تکاب آذربایجان غربی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت دهه امامت و ولایت و با حضور ماموستا سیدعبداله موسوی امام جمعه اهل تسنن و مسلم فکری رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران از صبر و استقامت خانواده‌های معظم دو شهید والا مقام سادات در تکاب تجلیل شد.

در این دیدار‌ها با اهدای لوح سپاس از خانواده‌های معظم سهیدان والا مقام سیدمحی الدین ساداتی و شهید سیدمحی الدین ولایی تجلیل و از صبر و استقامت آنان قدردانی شد.

شهید سیدمحی الدین ساداتی در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۷ به فیض شهادت نائل شد.

شهید سیدمحی الدین ولایی در تاریخ ۱۱ آبان سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت نائل شد.