تاکنون حدود شش هزار تن زردآلو از سطح باغات استان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: پیشبینی میشود این میزان تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۰ هزار تن برسد.
سعید نارویی افزود: هماکنون یکهزار و ۳۳ هکتار از باغات سیستان و بلوچستان به کشت زردآلو اختصاص دارد که از این میزان، ۹۴۰ هکتار بارور و ۹۳ هکتار آن غیربارور است.
وی با بیان اینکه برداشت زردآلو در استان از اواخر اردیبهشتماه آغاز شده است، افزود: این روند تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت و محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز بازار داخل استان، به سایر استانها نیز ارسال میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تفتان، میرجاوه، خاش و زاهدان را مهمترین شهرستانهای تولیدکننده زردآلو در استان برشمرد و گفت: ارقام شکرپاره، قرمز شاهرود، قیسی، تهرانی، مشهدی و ارقام مرغوب محلی بیشترین سهم را در سطح زیرکشت و تولید این محصول دارند.