معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان نور، از اجرای برنامه‌های ویژه برای جوان‌سازی باغات مرکبات، حمایت از تولید نهال و رفع موانع صادراتی در استان مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی که در فرمانداری شهرستان نور برگزار شد، مازندران را قطب راهبردی امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: این استان در بخش‌های باغبانی، زراعت و شیلات جایگاه ویژه‌ای دارد و توجه وزارتخانه بر توسعه پایدار تولید در این منطقه متمرکز شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان‌های نور و محمودآباد در تولید برنج، کیوی و محصولات گلخانه‌ای افزود: در نشست‌های تخصصی اخیر، تصمیمات مهمی برای جوان‌سازی و احیای باغات قدیمی به‌ویژه مرکبات، توسعه تولید نهال‌های گواهی‌شده و ارتقای عملکرد در واحد سطح اتخاذ شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه مکانیزاسیون و تکمیل زنجیره ارزش را اولویت اصلی دانست و تصریح کرد: برای رفع موانع صادراتی در حوزه گل و گیاه، دستورات لازم از سوی وزیر جهاد کشاورزی صادر شده است تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، شاهد ارزآوری بیشتر محصولات با کیفیت مازندران در بازار‌های بین‌المللی باشیم.

برومندی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات و حضور مستمر مسئولان در کنار تولیدکنندگان، دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی استان برطرف شده و شاهد جهش در بهره‌وری باشیم.