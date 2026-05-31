با حضور مسئولان ارشد استان کرمان، ۸۰ واحد از طرح ۶۴ هکتاری بلدالامین در شهر کرمان به بهرهبرداری رسید تا گامی دیگر در مسیر تکمیل طرح نهضت ملی مسکن برداشته شود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح ۸۰ واحد مسکن ملی در طرح «بلدالامین» کرمان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
علی حاجیزاده ، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در این مراسم گفت: سایت بلدالامین با وسعت ۶۴ هکتار، ظرفیت احداث ۲۸۶۴ واحد مسکونی را دارد که عملیات اجرایی ۱۵۷۶ واحد آن هماکنون فعال است.
حاجیزاده با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات آمادهسازی این سایت، از شرکتهای خدماترسان خواست برای جلوگیری از حفاریهای مجدد و بروز خسارت، همزمان با اجرای طرح، نسبت به تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز اقدام کنند.
وی مبلغ قرارداد آمادهسازی این سایت را ۵۴۲ میلیارد ریال اعلام کرد و بر اهمیت هماهنگی دستگاههای خدماترسان تأکید ورزید.
در ادامه این مراسم، استاندار کرمان نیز با قدردانی از اقدامات انجام شده، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در مدیریت استان، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شتاب گرفته است.
محمدعلی طالبی افزود: تلاش داریم تا با پیگیریهای مستمر، عقبماندگیهای گذشته در حوزه تولید مسکن در استان کرمان جبران شود.
افتتاح این ۸۰ واحد، بخشی از تلاشهای دولت برای خانهدار کردن متقاضیان در شهر کرمان محسوب میشود.
امید است با تسریع در تکمیل خدمات زیربنایی، سایر واحدهای این سایت نیز در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
طرح بلدالامین یکی از سایتهای راهبردی استان برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کرمان به شمار میرود.
این افتتاحیه نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن است.