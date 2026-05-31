به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «رزم آهنگ» با حال و هوای موسیقایی ساخته شده و جنگ تحمیلی سوم را با نگاهی متفاوت از دریچه هنر بررسی می‌کند.

این برنامه تلااش می‌کند ضمن بازخوانی حماسه‌های جنگ از دریچه هنر، به نقش مهم موسیقی و سرود در بین المللی شدن مقاومت ایران و تبدیل آن به یک روایت جهانی بپردازد.

حسین فراهانی تهیه‌کننده رزم آهنگ با اشاره به جزئیات محتوای این برنامه تلویزیونی گفت: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و حضور قهرمانانه مردم در تجمعات میدانی، آن چیزی که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت، سرود‌هایی است که علاوه بر موسیقی حماسی، محتوای پرمعنایی داشت و بیانگر اوج وطن‌پرستی مردم ایران در دفاع از کشورشان بود.

وی ادامه داد: در برنامه رزم آهنگ تلاش کردیم تا جنگ رمضان را از دریچه موسیقی مورد بررسی قرار بدهیم و حماسه‌های آن را از دریچه هنر ببینیم؛ بنابراین، سراغ قطعات مشهور و پرطرفداری رفته‌ایم که در میدان‌ها توسط مردم بار‌ها خوانده شد و مضامین آن بخش مهمی از مطالبات مردمی در مواجهه با دشمن را شکل دادند.

فراهانی با اشاره به ساختار این برنامه گفت: حسام خلیل‌نژاد و آرش ماهان کیا ۲ مجری رزم آهنگ هستند که به بررسی عمیق موسقی‌های جنگ رمضان می‌پردازند. البته سعی کردیم علاوه بر اثرگذاری موسیقی در داخل به کارکرد‌های بین‌المللی آن هم توجه کنیم و به همین دلیل اثرگذاری این سرود‌ها در رسانه‌ها و محافل موسیقایی بین‌المللی نیز مورد بازخوانی قرار گرفته است.

تهیه‌کننده رزم آهنگ ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از قطعاتی که در دوران جنگ‌های سرنوشت‌ساز دنیا از جمله هشت سال دفاع مقدس ساخته شده‌اند، واکاوی شده تا تاثیر شگرف موسیقی بر روحیه مقاومت و ثبت وقایع در حافظه جمعی بررسی شود.

براساس این گزارش، برنامه تلویزیونی رزم آهنگ به کارگردانی محمدرضا ارکان، تهیه‌کنندگی حسین فراهانی و مجری طرح مرکز ماوا در شبکه افق سیما تولید شده و هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ و ۱۶ است.