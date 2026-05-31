مرحله اول پویش «مدیریت مصرف ۲۵ درجه» با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی آغاز شد و دانش‌آموزان و والدین می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این پویش از دانش‌آموزان و والدین دعوت شده است با مشاهده کلیپ مربوط به پویش و پاسخ به سه سؤال درج‌شده در آن، در قرعه‌کشی مرحله پیامکی «پویش ۲۵ درجه» شرکت کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان باید پاسخ سه سؤال مطرح‌شده در فیلم را به صورت یک عدد سه‌رقمی به سرشماره ۱۰۰۰۱۰۰۷۰۷ ارسال کنند تا شانس برنده شدن در جوایز این مرحله از پویش را داشته باشند.

مهلت شرکت در این مسابقه تا جمعه ۱۵ خردادماه اعلام شده و نتایج نیز یک هفته پس از پایان مهلت اطلاع‌رسانی خواهد شد.