رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با تأکید بر ضرورت صیانت از حوضه آبریز سد ماملو، از بازرسی سرزده از روند احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب رودهن، بومهن و سعیدآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن فراهانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره حفاظت از حوضه آبریز سد ماملو و جلوگیری از آلودگی منابع تأمین ‌کننده آب این سد انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، بخش ‌های مختلف تصفیه‌ خانه‌ های در حال احداث به‌ صورت دقیق پایش شد و موارد اصلاحی و الزامات فنی و زیست‌ محیطی به مسئولان و متولیان پروژه‌ ها ابلاغ شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت ‌های جمع ‌آوری و تصفیه فاضلاب خاطرنشان کرد: در این بازدید، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ‌ها، روند اجرای شبکه‌ های انتقال فاضلاب و اتصال خطوط جمع ‌آوری به تصفیه ‌خانه ‌ها مورد بررسی قرار گرفت و درباره چالش ‌ها و راهکارهای تسریع در تکمیل طرح‌ ها بحث و تبادل نظر شد.

فراهانی همچنین از پیگیری زمان راه ‌اندازی و بهره‌ برداری این تصفیه‌ خانه‌ ها از شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس اعلام دستگاه متولی، بهره ‌برداری از تصفیه ‌خانه ‌های مذکور تا پایان سالجاری در برنامه قرار دارد.

وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس روند اجرای این پروژه‌ ها را به‌ صورت مستمر رصد خواهد کرد تا از تحقق اهداف زیست‌ محیطی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ ها به منابع آبی منطقه اطمینان حاصل شود.