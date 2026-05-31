به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این رقم در مقایسه با تولید فروردین‌ماه، رشدی بالغ بر ۴۳۳ درصد (بیش از ۵ برابر) را نشان می‌دهد که نشان از توانمندی بالای این شرکت در بازیابی سریع زنجیره تأمین و حفظ پویایی تولید، حتی پس از مواجهه با موانع احتمالی است.

بر اساس این گزارش، میزان فروش محصولات شرکت فولاد مبارکه در اردیبهشت‌ماه به رقم۲۲.۲ همت و مجموع فروش دوماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ (فروردین و اردیبهشت) به ۲۷.۱ همت رسیده است.

با این حال، باوجود موفقیت چشمگیر در حجم تولید، کاهش ۳۲ درصدی درآمد اردیبهشت و افت ۵۴ درصدی در مجموع درآمد‌های دوماهه نسبت به سال گذشته، به دلیل حمله به خطوط تولید قابل پیش‌بینی بود.

گفتنی است؛ با وجود چالش‌های فعلی، عملکرد تولیدی فولاد مبارکه که حاصل غلبه بر موانع مقطعی تولید و استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی است، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شرکت در تأمین نیاز بازار داخلی و صادراتی است؛ انتظار می‌رود با رفع چالش‌های موجود، اتکا به توان داخلی و اقدامات در مسیر تأمین مواد اولیه، روند رو به رشد تولید در این شرکت فولادی ادامه یابد.