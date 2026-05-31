دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته گفت: راهاندازی «مزارع پرینت سهبعدی» برای تأمین نیاز صنایع مهم کشور ضروری است و میتواند با تحول در خودروسازی، دفاعی و پزشکی، زمینه ارزآوری و صادرات قطعات پیشرفته را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، در جریان بازدید از شرکتهای فناور در شهر اصفهان، بر اهمیت حیاتی روشهای ساخت افزایشی در ارتقای جایگاه صنعتی ایران تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای این فناوری، از طرح ایجاد «فارمها یا مزارع پرینت سهبعدی» برای افزایش تیراژ تولید و توجیه اقتصادی قطعات پلیمری، فلزی و سرامیکی خبر داد.
به گفته ضرغامی، رسوخ این فناوری از وسایل ساده خانگی (مانند جایگزینی شیر فلکه آب فلزی با پلیمری) تا صنایع حساس هوایی، دریایی و پزشکی، نه تنها باعث کاهش ضایعات و مصرف مواد اولیه میشود، بلکه یک حرکت اقتصادی عظیم ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: هدف ما تنها رفع نیاز صنایع داخلی نیست؛ بلکه با سرمایهگذاری بر روی این مزارع تولیدی، قصد داریم با افزایش دقت و کیفیت، قطعات ساخته شده در ایران را به کشورهای منطقه و جهان صادر کرده و با ثبت سفارش خارجی، جریان ارزی پایدار ایجاد کنیم.