به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از ابلاغ ۱۹ قرارگاه جدید از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران خبر داد و گفت: هفته گذشته شهردار پایتخت ۱۹ قرارگاه را ابلاغ و تکلیف کرد که مأموریت‌هایی به شهرداری تهران واگذار شده است.

به گفته رحمانی بخش مهمی از این قرارگاه‌ها با موضوع آسیب‌های اجتماعی مرتبط است و در همه محور‌های ابلاغی، به موضوع «اشتغال» و «توانمندسازی» به‌عنوان راهبرد اصلی اشاره شده است.

رحمانی با تشریح روند شکل‌گیری قرارگاه‌ها در مدیریت شهری تهران اظهار کرد: اولین قرارگاهی که راه‌اندازی شد «قرارگاه اجتماعی» بود و پس از آن نیز موضوع اختیارات «۱۲۷» مطرح شد.

وی افزود: امسال با نگاه به مباحث جنگ، این ۱۹ قرارگاه راه‌اندازی شده‌اند و اولویت اصلی آنها «اقتصاد و معیشت» است تا بتوانند خدمات مؤثر و مناسبی ارائه دهند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به تغییر دامنه اولویت‌های حمایتی شهرداری گفت: در گذشته اولویت اول ما افراد آسیب‌دیده اجتماعی بودند، اما اکنون افرادی نیز در اثر جنگ آسیب دیده‌اند و باید به آنها خدمت ارائه کنیم.

وی با اشاره به اجرای یک پویش شهری برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ گفت: «با هم بسازیم» پویشی است که در سطح شهر در حال اجراست و با کمک مدیریت شهری، کمک به آسیب‌دیدگان جنگ را دنبال می‌کند و کار خود را آغاز کرده است.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های سازمان متبوعش در حوزه آموزش و پشتیبانی پس از درمان بیان کرد: مباحث حرفه‌آموزی و «صیانت پس از خروج» از جمله موضوعاتی بوده که در رویکرد‌های شهر تهران دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مجموعه‌های دیگری که در حال افتتاح آن هستیم، مجموعه‌ای است که بر اساس آن، افراد بهبود یافته و نیازمند پس از طی دوره درمان شناسایی می‌شوند و وارد چرخه اشتغال خواهند شد.

به گفته رحمانی، اشتغال‌زایی برای افراد بهبود یافته، در صورت تحقق در بستر خانواده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت شرایط آنها داشته باشد.

وی گفت: اگر بتوانیم افراد را در خانواده‌شان مشغول به کار کنیم و حداقل‌های حقوق را داشته باشند و بیمه هم شوند، این موضوع هم زمینه بازگشت آن فرد را فراهم می‌کند و هم خانواده با اطمینان بیشتری پذیرای او می‌شود، چون می‌دانند حقوق دارد و پذیرش برای خانواده بهتر می‌شود.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان از افتتاح نخستین مرکز کارآفرینی در منطقه ۱۷ تهران خبر داد و گفت: امروز در منطقه ۱۷ اولین مرکز کارآفرینی را افتتاح می‌کنیم و این می‌تواند مایه برکت باشد.