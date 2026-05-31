سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از جمع آوری و تعطیلی یک واحد آبکاری غیرمجاز و آلاینده در این شهرستان به دلیل تخلفات زیست محیطی و ایجاد آلودگی ناشی از دفع غیراصولی پساب صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن طباطبایی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و پیگیریهای انجام شده، یک واحد آبکاری غیرمجاز که به دلیل عدم رعایت الزامات محیط زیستی و ایجاد آلودگی فعالیت میکرد، پس از دریافت اخطارهای قانونی و با پیگیری مراجع قضایی جمع آوری و تعطیل شد.
وی افزود: متصدی این واحد پس از توقف فعالیت آلاینده، نسبت به تغییر فعالیت خود در چارچوب مجوزهای قانونی اقدام کرده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت با تأکید بر تداوم گشتها و پایشهای نظارتی در سطح شهرستان تصریح کرد: برخورد با واحدهای آلاینده با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از آلودگی آب، خاک و هوا به صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای غیرمجاز آلاینده که توسط کارشناسان محیط زیست شناسایی شدهاند، موظف به توقف فعالیتهای آلاینده خود هستند و در صورت بی توجهی به اخطارها و عدم رفع مشکلات زیست محیطی، علاوه بر پیگیریهای قانونی، مشمول پرداخت عوارض سبز خواهند شد.