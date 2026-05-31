به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که امروز یکشنبه، ۱۰ خردادماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد، از نماهنگ «أملُ النّصر» (امید پیروزی) رونمایی شد؛ اثری که با رویکرد انتشار در عرصه بین‌الملل و با بهره‌گیری کامل از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی و بر پایه یک طرح‌نامه مفهومی و معنا‌محور تولید شده است.

اجرای این نماهنگ را گروه‌های منتخب همسرایی جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های محور مقاومت بر عهده داشته‌اند و شعر آن نیز سروده مرتضی حیدری آل‌کثیر است. این اثر تلاش دارد با زبانی هنری و قرآنی، پیام امید، استقامت و پیروزی ملت‌های مقاومت را به مخاطبان جهانی منتقل کند.

همچنین در این جلسه از نماهنگ «وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» (شما برتر هستید) رونمایی شد؛ اثری که از سوی گروه‌های منتخب تواشیح کشور اجرا شده و در قالب یک نماهنگ تلفیقی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و تصاویر آرشیوی تدوین شده است.