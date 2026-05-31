به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری العهد، این اسناد به گفته این گروه سایبری، پس از هدف قرار دادن سامانه‌ها و پایگاه‌های داده «مرکز حمایت از قربانیان هولوکاست» در اسرائیل به دست آمده‌اند.

حنظله اعلام کرد به حجم زیادی از اطلاعات دست یافته است و تأکید کرد تمام پایگاه‌های داده، اسناد، ایمیل‌ها و مکاتبات محرمانه این مرکز را استخراج کرده است که حجم اسناد منتشر شده از یک ترابایت فراتر می‌رود.

حنظله همچنین اعلام کرد بررسی این اسناد نشان می‌دهد میان برخی شرکت‌های صنایع دفاعی اسرائیل و فعالیت‌های این مرکز، ارتباط و حمایت مالی وجود داشته است.