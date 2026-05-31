به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ چند روز قبل پس از عبور از رود لیطانی و روستا‌های یحمر و زوطر شرقی در تلاش برای رسیدن به این نقطه مرتفع و مهم بودند که تلاششان از این مسیر ناموفق بود.

تیپ گولانی که در این عملیات نقش اصلی داشت در ادامه از مسیر دیگر و اطراف روستا‌های آرنون و قلیعه برای رسیدن به قلعه شقیف اقدام کرد.

این رژیم تصاویر شب و روز را منتشر و ادعا کرده اکنون نظامیانش کنترل این قلعه تاریخی را بدست گرفتند.

اینکه نظامیان رژیم موفق به تثبیت موضع خود در این نقطه مرتفع شود، معلوم نیست چرا که درگیری‌ها هنوز در روستا‌های یحمر زوطر شرقی آرنون و قلیعه ادامه دارد و حزب الله لبنان در حال در هم کوبیدن نظامیان و تانک‌های رژیم است.

از ارتفاعات قلعه شقیف حومه نبطیه و کمی هم شهر نبطیه پیداست.

روز گذشته البته حزب الله یکی از پرتعدادترین عملیات‌های خود را در روز‌های به اصطلاح آتش بس سپری و در هر ساعت اقدام به یک عملیات کرد.

رزمندگان مقاومت همزمان علاوه بر درگیری با نظامیان صهیونیستی در اطراف قلعه شقیف و روستا‌های دیگر که باعث تلفات و انهدام چندین تانک مرکاوا شد، شمال سرزمین‌های اشغالی را هم با راکت و موشک هدف قرار دادند.

نهاریا و کریات شمونا و صفد سه شهرک اشغالی مهم و همچنین پایگاه‌های اویویم و کرمئیل از جمله بانک اهداف رزمندگان مقاومت بود.

این درحالیست که یکی از اهداف رژیم در عمق بخشی اشغال جنوب لبنان، دور کردن شمال سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی از موشک‌های حزب الله بود.

در کنار آن پهپاد‌های ملخی یا اف پی وی‌های نقطه زن علاوه بر ضربات به نظامیان و تجهیزات آنها در جنوب لبنان همچنان با این سلاح به ظاهر ساده، اما تاثیر گذار که نتانیاهو آن را یک سرطان نامید، توانستند نقاطی را در شمال فلسطین اشغالی هدف گیری و مورد اصابت قرار دهند این یعنی با وجود ادعای رژیم برای ایجاد کمربند امنیتی به منظور حفاظت از شهرک نشینان شمالی، پهپاد‌های اف پی وی مقاومت هنوز نقاط دور دست را نقطه زنی می‌کنند.