پخش زنده
امروز: -
شبکه تماشا با ترکیبی از سریالهای ایرانی و خارجی در گونههای اجتماعی، جنایی، معمایی و عاشقانه، جدول پخشی متنوع برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تماشا در تازهترین چینش پخش خود، مجموعهای متنوع از آثار اجتماعی، جنایی، پلیسی، معمایی و عاشقانه را روی آنتن برده است؛ آثاری که از یک مجموعه ایرانی با فضایی تکلوکیشن تا سریالهایی خارجی و پرمخاطب را دربرمیگیرد و برای جذب سلیقههای مختلف مخاطبان تدارک دیده شده است.
در این میان، مجموعه «کلانتری یازده» با بازی تینو صالحی در نقش اصلی، به مسائل اجتماعی میپردازد و در فضایی تکلوکیشن ساخته شده است.
داستان این مجموعه در یک کلانتری میگذرد؛ جایی که با رویدادها و مسائل مختلف شهری و اجتماعی روبهرو میشود.
از اتفاقات سیاسی و موضوعات مربوط به شورای شهر گرفته تا پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، در روایتهای این سریال بازتاب یافته است.
همچنین پروندههای گوناگونی که به کلانتری ارجاع میشوند، از اختلافات خانوادگی و مسائل اجتماعی تا موضوعاتی که نیازمند رسیدگی پلیس هستند، محور قصههای این مجموعه را شکل میدهند. «کلانتری یازده» هر روز ساعت ۱۷ پخش میشود و تکرار آن روز بعد در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.
در ادامه، مجموعه «عشق کهکشانی» که در پی نظرسنجی از مخاطبان، بهعنوان اثر منتخب بینندگان شبکه تماشا معرفی شده، در گونه معمایی، درام، عاشقانه و تاریخی و محصول چین است.
این سریال داستان چنگ شائو، دختری تنها را روایت میکند که از کودکی طعم تلخ تنهایی را چشیده است.
او والدینش را در جنگ از دست داده و همراه عمهاش زندگی میکند. روحیه لطیف شائو با فضای زندگی عمه و اطرافیان ثروتمندش سازگار نیست و او با وجود زندگی در قصری مجلل، همچنان احساس تنهایی میکند و خود را در میان افرادی میبیند که هیچ سنخیتی با آنها ندارد. «عشق کهکشانی» هر شب ساعت ۱۹ پخش میشود و در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ بازپخش خواهد شد.
از دیگر سریالهای شاخص جدول پخش شبکه تماشا، مجموعه «پوآرو» است؛ سریالی در ژانر جنایی، درام و رازآمیز که بهعنوان یکی از برجستهترین آثار این گونه شناخته میشود و سالهاست مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده است.
این مجموعه هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش میشود و بازپخش آن در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد خواهد بود.
همچنین مجموعه «ضد گلوله» درگونه معمایی ـ پلیسی و محصول انگلیس است که نیک اندرسن کارگردانی آن را بر عهده دارد.
این سریال داستان دو دوست صمیمی و دو افسر پلیس در شرق لندن را دنبال میکند که تلاش دارند شماری از خطرناکترین مجرمان و جنایتکاران را دستگیر کنند.
«ضد گلوله» هر شب ساعت ۲۳ پخش میشود و در ساعات ۱۶، ۱۱ و ۴ بازپخش خواهد شد.