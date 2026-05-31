با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۵ هزار سند تک برگی ملکی و کشاورزی در استان سمنان صادر و به برخی از مالکان اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اسناد در شورای قضایی استان سمنان رونمایی و به برخی از مالکان تحویل داده شد.

حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : از این تعداد سند هزار و ۲۰۰ فقره مربوط به مالکان زمین کشاورزی و ملک در کالپوش است

به گفته وی ، برخی اسناد هم مربوط به بخش مسکن مهر و بقیه مربوط به دستگاه‌های اجرایی بود .