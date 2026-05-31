مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از اجرای طرح توسعه باغات در زمینهای شیبدار به مساحت ۵۰۰ هکتار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مسلم اسدی» مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبر به برنامههای سال ۱۴۰۵ سازمان جهاد کشاورزی درزمینه توسعه باغات اشاره کردوگفت: توسعه باغات در زمینهای شیب دار درسطح ۵۰۰ هکتار از مهمترین برنامههای حوزه باغبانی استان است.
اسدی افزود: هم اکنون سطح زیر کشت باغات استان ایلام ۵ هزار و ۸۳۰ هکتار است که سالانه بیش از ۳۰ هزار و ۱۱۵ تن انواع محصولات باغی ارآنهاتولید وروانه بازار مصرف میشود.
اسدی توسعه تولید محصولات گلخانهای و گسترش کشت گیاهان دارویی را از دیگر اولویتهای بخش باغبانی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، توسعه این دو بخش در ایجاد اشتغال وافزایش بهره وری تاثیرگذار است.