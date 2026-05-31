مدیر جهاد کشاورزی جهرم از آغاز برداشت گندم و جو از سطح ۵۸۵ هکتار از مزارع بخش سیمکان شهرستان جهرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت:بر اساس برآورد کارشناسان، نزدیک به هزار و ۵۴۸ تن محصول از این مزارع برداشت میشود.
قناعتیان بیان کرد: در مجموع ۱۲۲ هکتار گندم (شامل ۱۲۱ هکتار آبی و یک هکتار دیم) و ۴۶۳ هکتار جو (شامل ۴۰۰ هکتار آبی و ۶۳ هکتار دیم) در منطقه سیمکان آماده برداشت است.
او افزود: پیشبینی میشود از مزارع گندم آبی به میزان ۴ تن در هکتار، گندم دیم یک تن در هکتار، جو آبی ۲.۵ تن در هکتار و جو دیم یک تن در هکتار محصول برداشت شود که در مجموع تولید ۴۸۵ تن گندم و هزار و ۶۳ تن جو را رقم میزند.
رئیس مرکز سیمکان نیز گفت: با توجه به حساسیت زمان برداشت زمان دقیق برداشت بر اساس رطوبت مجاز دانه برای جلوگیری از ریزش و شکستگی بسیار مهم است و از کشاورزان خواست نسبت به تنظیم کمباینها برای کاهش ضایعات و هماهنگی زمانبندی برداشت در روستاهای مختلف با مالکان کمباینها به منظور بهرهمندی بهینه از ماشینآلات اقدام کنند.
بهجانی بیان کرد: در نخستین روز از برداشت گندم، کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی سیمکان با حضور در مزارع گندم آبی منطقه دشتدال، وضعیت مزارع را از نزدیک ارزیابی و توصیههای فنی لازم را به بهرهبرداران ارائه دادند.