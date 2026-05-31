حق عضویت سالیانه کتابخانههای عمومی مهاباد با هدف تقویت خدمات کتابخانهای از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای توسعه و بررسی راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، جلسهای با حضور مسئولان شهرستان مهاباد در فرمانداری این شهر برگزار و انجمن کتابخانههای عمومی تشکیل شد.
در این نشست، نجمالدین تمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای بالای مهاباد در زمینه افزایش سرانه مطالعه، بر لزوم استفاده از ظرفیت اداراتی مانند آموزش و پرورش تأکید کرد.
وی مطالعه را یکی از راههای اساسی توسعه هر جامعه و منطقه دانست و آموزش و پرورش را شاخهای کلیدی در افزایش سرانه مطالعه و نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی معرفی کرد.
همچنین، حسن سالاری، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان مهاباد، گزارشی از تصمیمات و پیشنهادات اتخاذ شده در این جلسه ارائه داد.
از جمله این موارد میتوان به افزایش حق عضویت سالیانه کتابخانههای عمومی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان و بررسی راهکارهای راهاندازی کتابخانه سیار با تأمین اعتبار دو دستگاه خودروی وانت توسط نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی برای دو بخش خلیفان و مرکزی اشاره کرد.
در پایان این نشست، حاضران به بیان پیشنهادات و نظرات خود در خصوص توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداختند.
شهرستان مهاباد در حال حاضر دارای سه کتابخانه عمومی است که در مجموع ۷۰ هزار عنوان کتاب با ۱۰۷ هزار نسخه را در خود جای دادهاند و ۳ هزار عضو فعال در این کتابخانهها مشغول به مطالعه هستند.