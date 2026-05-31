به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر صالحی نسب گفت: کار خرید گندم در استان از ۲۲ فروردین ماه آغاز شد و تا ۹ خرداد ماه رقمی معادل ۸۴۳ هزار تن گندم از کشاورزان خرید انجام گرفته است.

وی ادامه داد: از این میزان ۸۰۶ هزار و ۲۹۲ تن به کارخانجات آرد و سیلو‌های ذخیره سازی گندم درون و بیرون استان صادر شده است.

صالحی نسب افزود: چند نکته در خرید امسال حائز اهمیت است، ابتدا اینکه شهرستان شوشتر با خرید ۱۲۴ هزار و ۲۴۳ تن گندم رکوردار خرید گندم استان خوزستان می‌باشد و خرید این شهرستان بعضا بیش از خرید چند استان کشور می‌باشد و این مهم قابل توجه و تقدیر است، همچنین شهرستان شوش و کرخه موفق به خرید ۸۶ هزار و ۷۶۱ تن و اهواز موفق به خرید ۶۹ هزار و ۷۷ تن گندم شده‌اند.

وی می‌گوید: از دیگر نکات قابل توجه ورود شهرستان رامهرمز به چرخه خرید گندم بود و مرکز خرید مربچه این شهرستان بعد از ۱۰ سال بازگشایی و موفق به خرید بیش از ۱۰۰۰ تن گندم شد و شهرستان هفتکل بعد از یکسال توقف در خرید امسال موفق به خرید ۲ هزار و ۷۵ تن گندم از کشاورزان شد.

مدیر تعاون روستایی استان خوزستان بیان داشت: همچنین ۲۴ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری و ۲۳ هزار تن آن حمل شده است.

وی در پایان گفت: شهرستان‌هایی همانند مسجدسلیمان، اندیکا، لالی، ایذه، باغملک و اندیمشک چند روزی است وارد خرید شده‌اند و خرید گندم تا آخرین محموله برداشتی و وارداتی به مراکز خرید تعاون روستایی ادامه خواهد یافت.