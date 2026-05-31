طرح الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت از مبدأ تا مقصد در فارس اجرایی شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: طرح الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت از مبدأ تا مقصد در فارس اجرایی شده و حداکثر فاصله قیمتی ۳۰ درصد مجاز است.
وی از تشدید نظارت بر درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالاها خبر داد و گفت: این اقدام امکان رصد زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها را فراهم میکند.
به گفته مهدی حسنی، فاصله مجاز این دو نرخ حداکثر ۳۰ درصد است که شامل هزینههای حمل، پخش و سود خرده فروشی میشود.
مهدی حسنی با اشاره به ماده ۶۵ قانون نظام صنفی تأکید کرد: واحدهای صنفی موظف به نصب برچسب قیمت یا تابلو در محل کسب هستند. از ابتدای سال جاری تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۹۳۰ مورد تخلف عدم درج قیمت در فارس ثبت و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی از شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.