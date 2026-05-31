گزارش عملکرد چک الکترونیک در شبکه بانکی نشان میدهد در اردیبهشت ماه امسال شاهد بیشترین میزان صدور چک و دسته چک الکترونیک از ابتدای شکلگیری این ابزار بودهایم که حاکی از تعمیق نفوذ چک الکترونیک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش عملکرد شبکه بانکی در حوزه صدور چک الکترونیک، در اردیبهشتماه امسال، نسبت صدور دسته چک الکترونیک به مجموع دسته چکهای صادر شده در شبکه بانکی ۳۱.۴ درصد ثبت شده است. همچنین بررسی نسبت صدور چک الکترونیک به کل چکهای صادر شده در اردیبهشتماه امسال نشان میدهد که حدود ۶ درصد از چکهای صادر شده افراد به صورت الکترونیکی بوده است.
شبکه بانکی در اردیبهشت ماه امسال ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک صادر کرده است که نشان دهنده بیشترین میزان چک الکترونیک صادر شده در یک ماه از ابتدای شکلگیری این ابزار است. این نسبت در مقایسه با فروردینماه امسال با ۳۰۳ هزار و ۲۶۸ فقره، حدود ۱۹۳ درصد رشد داشته است.
در خصوص روند صعودی صدور و استفاده از چک الکترونیک لازم به ذکر است تعداد چکهای الکترونیک صادر شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره بوده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسیده است.
گفتنی است در اردیبهشت ماه امسال ۲۹۳ هزار و ۲۹۰ عدد دسته چک الکترونیک صادر شده است که بیشترین میزان آن از ابتدای ایجاد ابزار چک الکترونیک است. این در حالیست که در اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردینماه ۱۴۰۵ به دلیل مقارن بودن با ایام جنگ رمضان، شاهد کاهش صدور دسته چکهای الکترونیک بودهایم.
در اردیبهشتماه امسال، نسبت تعداد دستهچکهای الکترونیک اشخاص حقیقی به کل دستهچکهای الکترونیک و کاغذی اشخاص حقیقی، ۳۱.۴ درصد ثبت شده که نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد دسته چکهای صادر شده در اردیبهشت ماه امسال، الکترونیک بوده است. همچنین نسبت برگ چک الکترونیک صادره به مجموع برگ چکهای کاغذی صادره از سوی مشتریان، ۶.۲۲ درصد ثبت شده است.
طبق گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از زمان راه اندازی چک الکترونیک تاکنون تنها یک درصد چکهای مبادلهای، چک الکترونیک بوده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان سال سوم اجرای برنامه چکهای کاغذی به طور کامل حذف و چکهای الکترونیک جایگزین آن شود.