کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه ۱۰ و ۱۱ خرداد) شاهد وزش باد شدید با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد شدید با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب در استان خواهیم بود.

سعید اسماعیلی با بیان اینکه امروز و فردا در برخی مناطق گرد و خاک نیز خواهیم داشت افزود: پیش بینی می‌کنیم روز سه شنبه سرعت وزش باد افزایش یابد و به ۸۵ کیلومتر بر ساعت برسد.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۷ درجه و روز سه شنبه ۳۸ درجه سانتیگراد است.



