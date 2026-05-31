فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی به سیزدهمین دوره جشنواره فضای باز دِئا راه پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیهکنندگی سید رهام رسولی، به سیزدهمین دوره جشنواره «دِئا اوپن ایر» در کشور آلبانی راه پیدا کرده است و به رقابت میپردازد.
جشنواره «دِئا اوپن ایر» با هدف ارائه فیلمها در بخش مسابقه، با هدف ایجاد فضایی بینالمللی برای ارتباط بین فیلمسازان، دانشجویان، منتقدان، محققان و مخاطبان برگزار میشود. در بخشی از شعار جشنواره به قلم دبیر آمده است:
«از ۱ ژوئن تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶، جشنواره بینالمللی فیلم «دِئا اوپن ایر» (DEA OPEN AIR) سیزدهمین دوره خود را در پایتخت برگزار خواهد کرد و بار دیگر تیرانا را به فضایی باز برای گفتگوی هنری تبدیل خواهد کرد، جایی که سینما در زیر آسمان باز شهر با مخاطبان ملاقات میکند. پس از سنتی که پیش از این در صحنه فرهنگی آلبانی تثبیت شده و یک مسیر بینالمللی تثبیتشده، جشنواره امسال با شعار «آسمان باز. ذهنهای باز!» بازمیگردد و قدرت سینما را برای ایجاد پلهای ارتباطی بین فرهنگها، نسلها و روشهای مختلف درک جهان در مرکز برنامه خود قرار میدهد.»
سیزدهمین دوره این جشنواره از ۱۱ تا ۱۵ خرداد برابر با اول تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر تیرانا پایتخت آلبانی برگزار میشود.
فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» که در بخش دانشجویی این جشنواره به رقابت میپردازد، روز ۱۵ خرداد در جشنواره اکران میشود.
پیش از این نیز این فیلم کوتاه در بیست و یکمین دوره جشنواره دِچیمینوتی ایتالیا، بیست و سومین دوره جشنواره کورتیزونچی ایتالیا، سی و سومین دوره جشنواره سنت آنا روسیه و بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره FERFILM کوزوو به رقابت پرداخته بود.
در «پاستا آلفردو» که در ۲ روز فیلمبرداری داخلی و خارجی در شهرک اکباتان تولید شده است، محنا سیدی، سعید نجاتی و سیما خانوکیلی، باربد فرشید زاده و محمدرضا آرین صدر، ایفای نقش کردهاند.
لیلا نوعی نویسنده و کارگردان جوان این فیلم، فارغالتحصیل دوره فیلمسازی از باشگاه فیلم سوره و انجمن سینمای جوانان ایران است و «پاستا آلفردو» بعد از فیلم کوتاه «هوادار»، دومین فیلم او در مقام کارگردان محسوب میشود.
در خلاصه داستان فیلم نیز آمده است: «نیلوفر، دختری ۱۴ ساله است که تلاش میکند با برگزاری جشن تولد برای گربهاش و پختن پاستا، لحظهای گرما به فضای سرد خانه بیاورد و ....»