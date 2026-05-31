به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اجرای اقدامات اطلاعاتی و هدفمند در عملیات‌های جداگانه در سطح حوزه استحفاظی، ۲۱ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی‌ را شناسایی و دستگیر کردند.

در این طرح عملیات پلیس لرستان ،هشت نفر از افراد مخل نظم و امنیت عمومی با هماهنگی قضایی شهرستان خرم آباد شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پلیس لرستان اعلام کرد: همچنین در اجرای جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، ۲۲ نفر از این افراد در شهرستان خرم آباد جمع‌آوری و برای مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد مجاز تحویل داده شدند.

پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و هنجارشکنانه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.