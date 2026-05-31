دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در خرمآباد لرستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب قضایی در شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با اجرای اقدامات اطلاعاتی و هدفمند در عملیاتهای جداگانه در سطح حوزه استحفاظی، ۲۱ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کردند.
در این طرح عملیات پلیس لرستان ،هشت نفر از افراد مخل نظم و امنیت عمومی با هماهنگی قضایی شهرستان خرم آباد شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
پلیس لرستان اعلام کرد:همچنین در اجرای جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر، ۲۲ نفر از این افراد در شهرستان خرم آباد جمعآوری و برای مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد مجاز تحویل داده شدند.
پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و هنجارشکنانه را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.