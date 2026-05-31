به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در پی شهادت جانباز سرافراز نخاعی ۷۰ درصد زنده‌یاد حاج حسن ناظری پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

اناللہ و اناالیه راجعون

از قافله جانبازان و عاشقان طریق جانبازی و ایثار و شهادت سالک و رهروی دیگر، جانباز نخاعی سرافراز و دلاور ۷۰ درصد اردوی حق، شهید حاج حسن ناظری پس از سپری کردن سال های متمادی صبر و پایداری در راه آرمانهای انقلاب اسلامی باده نوشین شهادت را سر کشید و به همرزمان شهید خود پیوست.

جانبازان؛ الگوهای جاودانه ی فداکاری و آزادگی هستند که برغم سالها تحمل مرارت و سختی، هرگز لحظه ای دست از آرمانهای متعالی خود نکشیدند و در راه تداوم عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی سهم و نقش خود را به بهترین و شایسته ترین شکل ایفا کردند.

اینجانب شهادت یادگار عزیز روزهای حماسه و میدانهای خطیر رزم و خطر، جانباز شهید حاج حسن ناظری را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مردم مومن مازندران و مردم شهید پرور شهرستان تنکابن بویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران خاصه خانواده معزز آن شهید گرانقدر تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن شهید بزرگوار، رحمت واسعه و رضوان الهی و همجواری با همرزمان شهیدش و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.