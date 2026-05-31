فراخوان ثبتنام شانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران، «جوایز ایسفا» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن فیلم کوتاه ایران به منظور معرفی برترین آثار سینمای کوتاه ایران فراخوان ثبتنام شانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران، «جوایز ایسفا»، را منتشر میکند.
بر این اساس، تمامی فیلمهای کوتاه با هر ساختار، گرایش و تفکری، با مدت زمان حداقل ۳ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه که از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ ساخته شدهاند و برای دورههای قبلی جوایز ایسفا ارسال نشدهاند، میتوانند فرم تقاضای شرکت در این دوره جوایز ایسفا را تکمیل کنند.
فیلمسازان فیلم کوتاه از امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ میتوانند با مراجعه به سایت ایسفا و مطالعه فراخوان شانزدهمین دوره جوایز ایسفا، آثار خود را ثبتنام کنند. آخرین مهلت ثبتنام و همچنین ارسال آثار ۳۱ تیر ۱۴۰۵ خواهد بود.