قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله امروز ۱۰ خرداد با کاهش محدود همراه شد و دلار، درهم و یورو عقب نشستند.

افت قیمت دلار، درهم و یورو در مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روند معاملات تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز یکشنبه ۱۰ خردادماه نشان می‌دهد نرخ ارز‌های اصلی در بازار رسمی، نسبت به روز گذشته کاهش‌های محدود و کنترل‌شده‌ای را ثبت کرده است؛ کاهشی که فعالان بازار آن را در چارچوب تداوم سیاست ثبات ارزی ارزیابی می‌کنند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، دلار آمریکا در معاملات امروز به ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان رسید. این در حالی است که دلار در روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود و به این ترتیب، دلار امروز ۱۱۰ تومان افت را تجربه کرد.

درهم امارات نیز که یکی از ارز‌های مهم در مبادلات تجاری محسوب می‌شود، امروز در رقم ۴۰ هزار و ۷۹ تومان ایستاد. نرخ این ارز در معاملات روز گذشته ۴۰ هزار و ۱۰۹ تومان بود و بنابراین درهم با ۳۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل همراه شد.

یورو هم امروز در سطح ۱۷۱ هزار و ۶۱۷ تومان معامله شد. نرخ یورو در روز شنبه ۱۷۲ هزار و ۲۲ تومان اعلام شده بود که بر این اساس، یورو ۴۰۵ تومان پایین‌تر از روز گذشته قرار گرفت.

فعالان بازار معتقدند همزمانی افت محدود دلار و درهم، نشان‌دهنده تداوم مدیریت نوسانات در مرکز مبادله است و در چنین شرایطی، تغییرات روزانه بیشتر از جنس اصلاح‌های کوتاه‌مدت بوده و مسیر کلی بازار رسمی را دستخوش تغییر نمی‌کند.