معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از عضویت اصفهان بهعنوان نماینده ایران در کمیته بینالمللی سینِتور (CINETOUR) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به فراهم شدن فرصت معرفی مقصد اصفهان در شبکهای متشکل از ۶۸ کشور و ۱۲۰ جشنواره، گفت: بهمنظور ارتقای جایگاه بینالمللی و بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای، کلانشهر اصفهان بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به عضویت رسمی کمیته بینالمللی جشنوارههای فیلم جهان که بهاختصار سینِتور (CINETOUR) نامیده میشود، درآمد.
او ادامه داد: این پلتفرم راهبردی که هسته مرکزی آن در استانبول بنانهاده شده است، بهعنوان نقطه تلاقی سیاستگذاران فرهنگی، هنرمندان و برگزارکنندگان جشنوارههای تراز اول جهانی عمل میکند. هدف غایی این تشکل بینالمللی، تسهیل تبادلات فرهنگی، اشتراکگذاری تولیدات فاخر، توسعه همکاریهای چندجانبه در ساخت مستند و ارتقای پایداری رسانهای بر مبنای افق ۲۰۳۰ یونسکو و سازمان ملل متحد است. لذا در حال حاضر، این شبکه گسترده شامل ۱۲۰ جشنواره معتبر از ۶۸ کشور جهان بوده که ظرفیت بیبدیلی را برای بازاریابی مقاصد گردشگری فراهم میآورد.
آبیان ضمن تبیین اهمیت این رویداد، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی بینالمللی در مسیر توسعه دیپلماسی فعال گردشگری تأکید کرد و افزود: اصفهان برای معرفی دقیق برند شهری خود در بازارهای جهانی، نیازمند حضور در چنین بسترهای تخصصی است. لذا پس از انجام رایزنیهای فشرده و پیگیریهای مستمر، اصفهان موفق شد جایگاه خود را در این کمیته که نفوذ قابلتوجهی در ۶۸ کشور جهان دارد، تثبیت کند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: عضویت در این انجمن بینالمللی غیردولتی، دریچهای نو بهسوی معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی و طبیعی اصفهان و کل کشور از دریچه هنر سینما خواهد بود. لذا اولویت اصلی ما در حوزه بینالملل، فعالسازی ابزارهای دیپلماسی گردشگری و استفاده از شبکههای جهانی برای بهبود تراز اقتصادی شهر در بازار رقابتی توریسم است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای داخلی نیز اشاره کرد و یادآور شد که در کنار برنامههای برونمرزی، پویایی گردشگری داخلی نیز با جدیت دنبال میشود. لذا تلاش میکنیم با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، بهویژه در حوزه ساماندهی تعطیلات پایان هفته، فرصتهای تازهای برای سفر به نصف جهان خلق کنیم.
آبیان تأکید کرد: طراحی بستههای تشویقی و محرکهای سفر از دیگر اولویتهای این ادارهکل برای بازگشت رونق به صنعت گردشگری استان است. تمامی این اقدامات با هدف احیا، بازتعریف و بهروزرسانی اصفهان بهعنوان نماد هویت گردشگری ایران و تبدیل آن به یک مقصد مدرن و در عین حال اصیل انجام میپذیرد.